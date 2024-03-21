ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີສອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າສິງກະໂປ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນອັນດີງາມຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນ ມີການຍົກລະດັບກອບສັນຍາວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ເສດຖະກິດສີຂຽວ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ເປີດກາລະໂອກາດໃໝ່ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສິງກະໂປ, Tan See Leng ໄດ້ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເຊັ່ນ: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ, ກໍ່ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ, ນະວັດຕະກຳ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ…