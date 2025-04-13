ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊີດຊູ ສະຫະກອນດີເດັ່ນ ແລະ ມອບລາງວັນດວງດາວສະຫະກອນ
ທີເຊີດຊູສະຫະກອນດີເດັ່ນ ແລະ ມອບລາງວັນດວງດາວ ສະຫະກອນ “Coop Star Awards 2025” ໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນດີເດັ່ນ 100 ແຫ່ງໂດຍສະຫະພັນສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເຂດເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນພັດທະນາ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາສະຫະກອນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃສ່ໃຈວ່າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການແກ້ງແຍ້ງ, ການຜັນປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດ; ນະວັດຕະກຳໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງກຳລັງໜູນນຳເຂດເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນໄປທັນ, ພ້ອມກັນກ້າວໜ້າ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນກັບເຂດເສດຖະກິດອື່ນໆ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ທ່ານປະທານສະຫະສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ກາວຊວັນທູເວິນ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທາງໄກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູສູງ.