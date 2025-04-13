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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫງວຽນ​ຈີ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ສະ​ຫະ​ກອນ​ດີ​ເດັ່ນ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ​ດວງ​ດາວ​ສະ​ຫະ​ກອນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ທ່ານປະທານສະຫະສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ກາວຊວັນທູເວິນ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທາງໄກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູສູງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)
ທີເຊີດຊູສະຫະກອນດີເດັ່ນ ແລະ ມອບລາງວັນດວງດາວ ສະຫະກອນ “Coop Star Awards 2025” ໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນດີເດັ່ນ 100 ແຫ່ງໂດຍສະຫະພັນສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເຂດເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນພັດທະນາ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາສະຫະກອນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃສ່ໃຈວ່າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການແກ້ງແຍ້ງ, ການຜັນປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດ; ນະວັດຕະກຳໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງກຳລັງໜູນນຳເຂດເສດຖະກິດລວມໝູ່, ສະຫະກອນໄປທັນ, ພ້ອມກັນກ້າວໜ້າ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນກັບເຂດເສດຖະກິດອື່ນໆ. ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ທ່ານປະທານສະຫະສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ກາວຊວັນທູເວິນ, ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ເປີດຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນທາງໄກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ ໄລ​ຍະ 50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສາ​ກົນ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່​ ໄລ​ຍະ 50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫັນການພົວພັນທາງການທູດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຜ່ານບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເດີນຕາມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ.
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