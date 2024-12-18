ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ພົບປະການນຳຂັ້ນສູງ ລາວ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ກໍ່ສ້າງລະບົບການເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ບັນດາມາດຕະການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ຈະມານະພະຍາຍາມສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ, ໂຄງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນຂອງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 47.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາເສດຖະກິດ; ຕີລາຄາສູງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ລາວ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ຊ່ວຍລາວ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.