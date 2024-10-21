ຂ່າວສານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ: ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 21/10/2024 ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ ກະກຽມສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 47. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລາວ (ພາບ: VGP)ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລາວທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 2 ຕຸລາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ ກະກຽມສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 47, ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານຮ່ວມເປັນປະທານໃນຕົ້ນປີ 2025, ສອງຝ່າຍຕ້ອງຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ໊າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃນການຮ່ວມມືຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ, ຊື້ຖ່ານຫີນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)