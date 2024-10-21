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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ແມ່ນ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ ກະກຽມສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 47.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລາວ (ພາບ: VGP)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລາວທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 2 ຕຸລາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະ ກະກຽມສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມືໃນປີ 2025 ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 47, ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານຮ່ວມເປັນປະທານໃນຕົ້ນປີ 2025, ສອງຝ່າຍຕ້ອງຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ໊າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃນການຮ່ວມມືຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ, ຊື້ຖ່ານຫີນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລືອງ​ເກືອງ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ອາ​ຍຸ​ການ 2021 – 2026

ທ່ານ​ເລືອງ​ເກືອງ ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ອາ​ຍຸ​ການ 2021 – 2026

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2021 – 2026.
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