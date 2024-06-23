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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ: ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລັດ​ເຊຍ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ 5 ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 20 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໄດ້ກຳນົດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດເຊຍຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍທາງການຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງທາງທິດຕາເວັນອອກ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ,  ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໃນເລື່ອງນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ແທດຈິງ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ແລະ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ທົ່ວ​ໂລກ

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຈາກອິນເຕີແນັດ ຕ້ອງມີວິທີການສຳຜັດຫຼາຍແງ່ມູນ, ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນ ທາງອິນເຕີແນັດ ແລະ ຮັດແຄບຊ່ອງວ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.
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