ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ: ການນຳ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບ 5 ກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ວຍການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 20 ມິຖຸນາ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຍາມໃດກໍຖືລັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ, ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບລັດເຊຍ ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໄດ້ກຳນົດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດເຊຍຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍທາງການຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງທາງທິດຕາເວັນອອກ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ໃນເລື່ອງນຳການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ແທດຈິງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ແລະ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.