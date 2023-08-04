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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປ​ະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ AIPA – 44, ຢ້ຽມ​ຢາມ ອິ​ນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44 ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເຈົ້າການ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ສ.ອິໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາງ Puan Maharani ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Mohammad Baqer Qalibaf ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44, ຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 - 10 ສິງຫາ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44 ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ແທດຈິງເຂົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງ AIPA.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລ້າງ​ເຊີ​ນ​ສ້າງ ​ລາຍ​ການ ທ່ອງທ່ຽວ ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະທໍ​ລະ​ນີ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ພື້ນ​ເມືອງ

ລ້າງ​ເຊີ​ນ​ສ້າງ ​ລາຍ​ການ ທ່ອງທ່ຽວ ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະທໍ​ລະ​ນີ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ພື້ນ​ເມືອງ

ປັດຈຸບັນ, ທາງແຂວງ ລ້າງເຊີນ ພວມສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເອກະສານສວນສາທາລະນະທໍລະນີສາດ ລ້າງເຊີນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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