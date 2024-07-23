ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລິມ: ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ
ໂດຍຕາງໜ້າພັກ, ລັດ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ອາໄລຫາຕໍ່ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສົ່ງຄຳຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໄປຍັງບັນດາແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ນັກຮົບວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ທະຫານເສຍອົງຄະ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍການປະຕິວັດ. ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນ, ການເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົບທະຫາຍເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ໝູ່ຄະນະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ.