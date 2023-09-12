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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Joe Biden ເອົາ​ລົງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພາຍຫຼັງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

“ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່ ກ່ຽວກັບທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າ”.
ພິທີຕ້ອນຮັບທາງການໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ (ພາບ:VGP)

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ກັນຍາ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ໃນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X (ເຊິ່ງກ່ອນນີ້ແມ່ນ Twitter) ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ພາຍຫຼັງກັບເມືອປະເທດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ໄດ້ມີການພົບປະທີ່ນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ເປີດກາລະໂອກາດດີງາມຈຳນວນຫຼາຍ”.

ໃນບົດຂຽນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາລົງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເປັນໜ້າຈັບໃຈແທ້ ເມື່ອໄດ້ນັ່ງໂອ້ລົມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ”. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່ ກ່ຽວກັບທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນສານສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ເອົາລົງພາຍຫຼັງເດີນທາງມາຮອດ ຫວຽດນາມ  ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ມີໂອກາດໃຫຍ່ຫຼວງກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມປາດຖະໜາລວມຂອງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂສົກຮຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມທະວີກຳລັງແຮງປ້ອງກັນປະເທດ, ການທະຫານ; ກໍ່ສ້າງກອງທັບປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີ.
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