ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເອົາລົງສື່ສັງຄົມກ່ຽວກັບສານທີ່ມີຄວາມໝາຍພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 11 ກັນຍາ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ. ໃນບົດຂຽນທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X (ເຊິ່ງກ່ອນນີ້ແມ່ນ Twitter) ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ພາຍຫຼັງກັບເມືອປະເທດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ໄດ້ມີການພົບປະທີ່ນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍປຸກລຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ເປີດກາລະໂອກາດດີງາມຈຳນວນຫຼາຍ”.
ໃນບົດຂຽນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາລົງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເປັນໜ້າຈັບໃຈແທ້ ເມື່ອໄດ້ນັ່ງໂອ້ລົມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ”. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່ ກ່ຽວກັບທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນສານສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ເອົາລົງພາຍຫຼັງເດີນທາງມາຮອດ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ມີໂອກາດໃຫຍ່ຫຼວງກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມປາດຖະໜາລວມຂອງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນກວ່າ”.