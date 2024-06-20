ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງເປັນທາງການໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ນີ້ກໍແມ່ນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການສອງປະເທດ ພວມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດັ້ງມິງຄອຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ພັດທະນາມາແຕ່ດົນນານ, ແຕ່ສອງປະເທດຍັງມີເງື່ອນໄຂພັດທະນາເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ ການພົວພັນນີ້ອີກ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Putin, ບັນດາການນຳສອງປະເທດ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຕອບສະໜອງຄວາມລໍຄອຍຂອງບັນດາການນຳ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.