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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ-ເພື່ອນ​ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫ່​ຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານພົນເອກ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດລາວ-ລູກຮັກຜູ້ດີເລີດຂອງ ປຊຊ ລາວ ບັນດາເຜົ່າ, ການນຳທີ່ປີຊາສາມາດ, ນັກຮົບປະຕິວັດທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງ ພັກ ແລະ ປຊຊ ລາວ; ທ່ານເປັນເພື່ອນຜູ້ຍິ່ງໃຫ່ຍ, ສະໜິດສະໜົມຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈໃຫ້ແກ່ການນຳ, ພະນັກງານ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜິດຕິດພັນກັບທ່ານໃນການເຮັດວຽກກໍ່ຄືໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເລຢ້ວນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ເມື່ອປີ 1977 (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານ ພັນຄຳ ເຜີຍຍະວົງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ປຊຊ ປະຕິວັດລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພ້ອມກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ປະທານ ສຸພານຸວົງ, ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແລະ ບັນດາການນຳສອງປະເທດ ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ກາຍເປັນສາຍພົວພັນສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ຈົງຮັກພັກດີ, ປອດໃສທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ:

 ປີ 1947,   ຢູ່ແຂວງ ກວາງຫງ້າຍ,  ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແມ່ນຜູ້ທຳອິດໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ ຕໍ່ຕ້ານ ພົບປະກັບທ່ານ ຟ້າມວັນດົ່ງ ຜູ້ແທນລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນການສົ່ງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ໄປປະເທດລາວ ສົມທົບກັບທະຫານຕໍ່ຕ້ານລາວ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງກຳລັງ, ຊ່ວຍທະຫານຕໍ່ຕ້ານລາວ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນກອງທັບ ປຊຊ ລາວ ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫ່ຍ, ພັດທະນາ ແລະ ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ, ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງການສຳພັນສູ້ຮົບ ຫວຽດນາມ-ລາວ.

ໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານ, ກູ້ຊາດ, ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ແບ່ງທຸກແບ່ງສຸກ, ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ພ້ອມກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ແລະ ທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍບັ້ນຕໍ່ສູ້ຢູ່ຫຼາຍສະໜາມຮົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງສອງຊາດໃນການຕໍ່ຕ້ານສັດຕູໂຕດຽວກັນ. ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຕຽນລອງ, ຮອງປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຮອງປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ  ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັນດາທ່ານການນຳພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ຍາມໃດກໍຕິດພັນກັບການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ໄດ້ສືບທອດແນວຄວາມຄິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ໃນນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ທ່ານຄຳໄຕ ສີພັນດອນ. ທ່ານໄດ້ປະກອບຄຸນງາມຄວາມດີຫຼາຍຢ່າງເຂົ້າໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວຄິດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຜູກພັນກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນໃນຂະບວນວິວັດຕໍ່ຕ້ານສັດຕູກູ້ຊາດ.  ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສຸດຊຶ້ງຕໍ່ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ກໍຄືບັນດາການນຳຂອງພັກ, ລັດ ລາວ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ, ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ທ່ານເປັນເພື່ອນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.”

ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ຍາມໃດກໍຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ທ່ານກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳລາວ ທີ່ມີສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນ, ຕິດພັນກັບການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຍຸກສະໄໝ, ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບມື້ນັບເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ. ນັບແຕ່ເວລາພັກຮັບບຳນານເມື່ອປີ 2006 ມາຮອດປັດຈຸບັນ,  ຍາມໃດທ່ານກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຕິດຕາມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດ ລາວ ກໍຄືການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. 

ອາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍຂອງທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍເຂົ້າໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດອັນສູງສົ່ງ, ການອຸທິດສ່ວນເພື່ອປະເທດຊາດຂອງບັນດາການນຳລຸ້ນກ່ອນຂອງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງຂະນົງແກ່ນໄປຊົ່ວກາລະນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ-ບູ​ຣູນ​ດີ

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Évariste Ndayishimiye ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການສ້າງກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນການເມືອງ ແລະ ການທູດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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