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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ Armenia ເດີນ​ທາງມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຫວຽດນາມ ແລະ Armenia ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດນັບແຕ່ປີ 1992. ການພົວພັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ...
(ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Armenia ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. Armenia ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17-23 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.

  ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Armenia Alen Simonyan ແລະຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍມີທ່ານ ຟ້າມຝູບິນ ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ Suren Baghdasaryanເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ Armenia ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.

 ຫວຽດນາມ ແລະ Armenia ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດນັບແຕ່ປີ 1992. ການພົວພັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ, ຮັກສາຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ລວມທັງຂັ້ນສູງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າສອງຝ່າຍ ໄດ້ມີສັນຍານອັນຕັ້ງໜ້າ ຍ້ອນການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ-ເອີລົບ ຊື່ງ Armeria ແມ່ນສະມາຊິກ. ປີ 2022, ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ- Armenia ບັນລຸ 62.2 ລ້ານ USD, ເພີ່ມ 469% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2021; ປີ 2023 ບັນລຸ 342 ລ້ານ USD, ເພີ່ມ 516% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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