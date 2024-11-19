ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Armenia ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Armenia ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. Armenia ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17-23 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ອອກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Armenia Alen Simonyan ແລະຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍມີທ່ານ ຟ້າມຝູບິນ ກຳມະການຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ Suren Baghdasaryanເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ Armenia ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ຫວຽດນາມ ແລະ Armenia ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດນັບແຕ່ປີ 1992. ການພົວພັນດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ, ຮັກສາຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ລວມທັງຂັ້ນສູງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າສອງຝ່າຍ ໄດ້ມີສັນຍານອັນຕັ້ງໜ້າ ຍ້ອນການຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ-ເອີລົບ ຊື່ງ Armeria ແມ່ນສະມາຊິກ. ປີ 2022, ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ- Armenia ບັນລຸ 62.2 ລ້ານ USD, ເພີ່ມ 469% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2021; ປີ 2023 ບັນລຸ 342 ລ້ານ USD, ເພີ່ມ 516% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2022.