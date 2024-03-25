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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແຟງ​ລັງ Jussi Hallla -aho ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-aho ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ເອີຣົບ. ນັບແຕ່ເມື່ອ ທ່ານຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບການຢ້ຽມຢາມປະເທດອື່ນໃດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ Jussi Halla – aho ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ Jussi Halla – aho  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ ມີ: ທ່ານ ເລແອັງຕວັນ ຮອງປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງປະຈຳ ຫວຽດນາມ Keijo Norvanto. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-aho ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ເອີຣົບ. ນັບແຕ່ເມື່ອ ທ່ານຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບການຢ້ຽມຢາມປະເທດອື່ນໃດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ແຟງລັງ  ກໍຄື ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ກໍເປັນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ແຟງລັງ - ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້​ແຊັມ ​ສະ​ໜຸກ​ເກີດ - ບີ​ລຽດ​ໂລກ ປະ​ເພ​ດ​​ທິມ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້​ແຊັມ ​ສະ​ໜຸກ​ເກີດ - ບີ​ລຽດ​ໂລກ ປະ​ເພ​ດ​​ທິມ

ພຽງແຕ່ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ປະເພດກິລາສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ carom 3 cushion ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ 4 ລາງວັນລະດັບໂລກ.
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