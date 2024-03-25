ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ Jussi Hallla -aho ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ Jussi Halla – aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຟງລັງ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນາ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ ມີ: ທ່ານ ເລແອັງຕວັນ ຮອງປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຟງລັງປະຈຳ ຫວຽດນາມ Keijo Norvanto. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Jussi Halla-aho ຢູ່ນອກພາກພື້ນ ເອີຣົບ. ນັບແຕ່ເມື່ອ ທ່ານຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະເພາະ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບການຢ້ຽມຢາມປະເທດອື່ນໃດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງພິເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ແຟງລັງ ກໍຄື ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນດີງາມລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ.
ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ກໍເປັນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ແຟງລັງ - ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).