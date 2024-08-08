ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ; ການເງິນ, ງົບປະມານ; ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳວາລະເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮັບຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະກວ່າເຄິ່ງອາຍຸການຜ່ານມາ, 3 ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ຍາກ, ສັບສົນ, ວຽກດ່ວນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນທຸກຂົງເຂດເຄື່ອນໄຫວ.
ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງ ປະທານກຳມາທິການຕ່າງໆລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຕົນນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການຊຸດທີ XV ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາກຳມາທິການໄດ້ຮັບໃຊ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານເຖິງຊີວິດເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບເໝົາ (ສະບັບປັບປຸງ), ມະຕິວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ… ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາອົງການໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 89 ໃນຈຳນວນ 109 ເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ, ບັນລຸ 81,7%.