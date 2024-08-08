Báo Ảnh Việt Nam

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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ເສດ​ຖະ​ກິດ; ການ​ເງິນ, ງົບ​ປະ​ມານ; ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ໂດຍສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກກັບບັນດາກຳມາທິການ, ຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຜູ້ປະຈຳການກຳມາທິການເສດຖະກິດ; ກຳມາທິການການເງິນ, ງົບປະມານ; ກຳມາທິການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳວາລະເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຮັບຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະກວ່າເຄິ່ງອາຍຸການຜ່ານມາ, 3 ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ຍາກ, ສັບສົນ, ວຽກດ່ວນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນທຸກຂົງເຂດເຄື່ອນໄຫວ.

        ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງ ປະທານກຳມາທິການຕ່າງໆລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງຕົນນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການຊຸດທີ XV ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາກຳມາທິການໄດ້ຮັບໃຊ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດ້ານເຖິງຊີວິດເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັບເໝົາ (ສະບັບປັບປຸງ), ມະຕິວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ… ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາອົງການໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 89 ໃນຈຳນວນ 109 ເນື້ອໃນ, ໜ້າທີ່ໃນໂຄງການດຳເນີນງານຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ, ບັນລຸ 81,7%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳບັນດາພັກ, ປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ການນຳບັນດາພັກ, ປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ

ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາ, ການນຳບັນດາພັກ, ບັນດາປະເທດສືບຕໍ່ສົ່ງຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກຊົມເຊີຍເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່.
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