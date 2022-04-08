ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ຢຸດຕິໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ລັດຖະນະໂຍບາຍຖືກຕ້ອງຂອງສູນກາງ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນນີ້ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢຸດຕິໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໃສທີ່ສຸດ, ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ .
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ:TTXVN)
ວັນທີ 6 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳກຳມາທິການເສດຖະກິດ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຕິດຕາມກວດກາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍນິງທ້ວນ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງ ຄະນະປະຈຳກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການແລ້ວ, ພາຍຫຼັງ 5 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງແຂວງນິງທ້ວນມີການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນດ້ວຍຂອບເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນກໍ່ຄືຍອດລະດັບການລົງທຶນຂອງທົ່ວແຂວງ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ສະພາບການດ້ານການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນນີ້ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢຸດຕິໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼາດສ່ອງໃສທີ່ສຸດ, ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ ແລະ ແມ່ນໝາກຜົນໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ຢ່າງທັນການ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)