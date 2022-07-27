ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນບິ່ງເຊີນ ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ Petrovietnam ບົນເວທີສາກົນເທື່ອລະກ້າວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງກ໋ວາງງາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນບິ່ງເຊິນ (BSR).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PVN) ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວິສາຫະກິດ ບົນພື້ນຖານສ້າງຍຸດທະສາດ, ຂັ້ນຕອນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຮັບປະກັນເໝາະສົມກັບລັກສະນະພິເສດຂອງຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ດ້ວຍລະດັບເຕັກນິກສູງ ແລະ ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຂອງ PVN ຄືນໃໝ່, ຮັບປະກັນການເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນແລ້ວ ກໍ່ຄືການສ້າງລະບົບນິເວດ, ພັດທະນາລະບົບມູນຄ່ານ້ຳມັນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແກ້ງແຍ້ງ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ Petrovietnam ບົນເວທີສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ບິ່ງເຊີນ ຍົກສູງອັດຕາຮັກສາບຳລຸງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີໂປຼແກຼມ ບັນດາວິທີການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ. ສຸມໃສ່ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຍົກສູງເປີດກວ້າງໂຮງງານກັ່ນຕອງນ້ຳມັນຢຸງກວັດ ຮັບປະກັນການສ້າງສູນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ແຫ່ງຊາດຢູ່ຢຸງກວັດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)