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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫ້ວ: ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​​ກັ່ນຕອງນ້ຳ​ມັນ​ບິ່ງ​ເຊີນ ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ Petrovietnam ບົນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງກ໋ວາງງາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນບິ່ງເຊິນ (BSR).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງກ໋ວາງງາຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນບິ່ງເຊິນ (BSR). 

 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ (PVN) ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວິສາຫະກິດ ບົນພື້ນຖານສ້າງຍຸດທະສາດ, ຂັ້ນຕອນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຮັບປະກັນເໝາະສົມກັບລັກສະນະພິເສດຂອງຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ດ້ວຍລະດັບເຕັກນິກສູງ ແລະ ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດບົນພື້ນຖານດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສ້າງໂຄງປະກອບວິສາຫະກິດຂອງ PVN ຄືນໃໝ່, ຮັບປະກັນການເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງທຶນແລ້ວ ກໍ່ຄືການສ້າງລະບົບນິເວດ, ພັດທະນາລະບົບມູນຄ່ານ້ຳມັນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແກ້ງແຍ້ງ, ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ Petrovietnam ບົນເວທີສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ ບິ່ງເຊີນ ຍົກສູງອັດຕາຮັກສາບຳລຸງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີໂປຼແກຼມ ບັນດາວິທີການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ. ສຸມໃສ່ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຍົກສູງເປີດກວ້າງໂຮງງານກັ່ນຕອງນ້ຳມັນຢຸງກວັດ ຮັບປະກັນການສ້າງສູນກັ່ນຕອງນ້ຳມັນ  ແຫ່ງຊາດຢູ່ຢຸງກວັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
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