Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອງ​ກັນຊາດ, ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ແລະ ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຜນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົບກຳລັງໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດທີ່ສຸດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳ ກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຜນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົບກຳລັງໃຈດ້ານອຸດສາຫະກຳ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດທີ່ສຸດ, ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍພິເສດພິເສດ, ບຸກທະລຸເພື່ອເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ພວກເຮົາຕ້ອງມີການກະກຽມ ເນື້ອໃນນີ້ຢ່າງລະອຽດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດແລວນິຕິກຳ ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕາມທິດມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້, ສົມທົບກັບອຸດສາຫະກຳພົນລະເຮືອນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອກາຍເປັນປາຍແຫຼມຂອງອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ (2021 - 2025). ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢາງແຮງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ສ່ິ່ງນີ້ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະເທດຊາດພັດທະນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top