ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ລົງສຳຫຼວດໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ
ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ໄດ້ຮັບການມອບ - ຮັບ 100% ໜ້າພຽງ ໄລຍະ 1. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ:
“ໃນຊ່ວງເວລາຜ່ານມາ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຊົດເຊີຍ, ສ້າງເຂດຊຸມຊົນໃໝ່ເພື່ອບຸກເບີກໜ້າພຽງ. ປັດຈຸບັນ, ຖືວ່າສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງ ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ເຈົ້າຂອງການລົງທຶນ ກໍຄືກຳມະກອນ.”
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງໝິນ ກໍສະເໜີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອ ສາມາດນຳເຂົ້າໃຊ້ງານໃນກາງປີ 2026 ຄືດັ່ງແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ.