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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ​ນ ​ລົງສຳຫຼວດ​ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ສາ​ກົນ ລອງ​ແທັ່ງ

ໃນການລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດ, ກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງໂຄງການພາກສ່ວນ 3 ຂອງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ໄລຍະ 1.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ

ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ໄດ້ຮັບການມອບ - ຮັບ 100% ໜ້າພຽງ ໄລຍະ 1. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ:

        “ໃນຊ່ວງເວລາຜ່ານມາ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຊົດເຊີຍ, ສ້າງເຂດຊຸມຊົນໃໝ່ເພື່ອບຸກເບີກໜ້າພຽງ. ປັດຈຸບັນ, ຖືວ່າສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງ ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ເຈົ້າຂອງການລົງທຶນ ກໍຄືກຳມະກອນ.”

        ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງໝິນ ກໍສະເໜີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອ ສາມາດນຳເຂົ້າໃຊ້ງານໃນກາງປີ 2026 ຄືດັ່ງແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຸດສຸມ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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