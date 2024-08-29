Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ: ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສ້າງວັດ​ທະ​ນະ​ທ​ຳຊື່​ກົງ​ບໍ​ລິ​ສຸດ

55 ປີຜ່ານມາ, ແນວຄິດ ແລະ ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊົນຊາດ, ເຍືອງທາງ, ນຳໜ້າທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີ ຕໍ່ພາລະກິດ, ແນວຄິດປະຕິວັດຂອງເພິ່ນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ອົງຄະນະພັກກຸ່ມບັນດາອົງການສູນກາງໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍສຶເທິດ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດວິທະຍາສາດ “55 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານໂຮ່ຈມິນ ໃນບັນດາອົງການສູນກາງ” (1969 - 2024).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ 55 ປີຜ່ານມາ, ແນວຄິດ ແລະ ຄຳພິໄນກຳຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊົນຊາດ, ເຍືອງທາງ, ນຳໜ້າທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ຈົ່ງຮັກພັກດີ ຕໍ່ພາລະກິດ, ແນວຄິດປະຕິວັດຂອງເພິ່ນ, ສືບທອດ ພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂດຍປະຕິບັດຄຳພິໄນກຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ, ຍາມໃດກໍ່ຖືນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ປະຈຳ ແລະ ຫຼັກແຫຼ່ງ. ໃນບັນດາກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນກໍ່ສ້າງພັກ ເຂົ້າໂຄງການດຳເນີນງານ, ກົດລະບຽບພັກ; ປະກາດໃຊ້ບັນດາມະຕິຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ແຂວງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ການ​ພົບ​ປະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 4 ແຂວງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ນັບແຕ່ວັນທີ 27 - 29 ສິງຫາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກວ໋າງຈິ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ 3 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ (ລາວ), ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ 4 ແຂວງຢູ່ ກວ໋າງຈິ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top