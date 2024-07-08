ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 20 ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງແທງຮວ໊າ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳວາລະໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີວ່າ:
“ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ສືບຕໍ່ຕີລາຄາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດກວດກາການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງສູນກາງ; ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂໍ້ຕິດຂັດໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 37 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດໃນການພັດທະນາແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຢ່າງທັນການ. ປັດຈຸບັນ, ມີພຽງແຕ່ 10 ທ້ອງຖິ່ນ ມີມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ໃນນັ້ນມີແຂວງ ແທັງຮວ໊າ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂສະດວກ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.”
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກໍຕັກເຕືອນວ່າ ແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄົບຊຸດ ເພື່ອນຳຂົງເຂດນີ້ເປັນຂົງເຂດເສດຖະກິດປາຍແຫຼມຂອງແຂວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍູ້ແຮງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນເປັນສີຂຽວ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອລົງທຶນ, ຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ.