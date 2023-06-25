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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອ​ງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີກ່ວາອີກສ້າງຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບຂະໜາດການຄ້າສອງປະເທດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ. ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ສອງຝ່າຍຮ່ວມມືເພື່ອສ້າງລະບົບສະໜອງຍຸດທະສາດເຊິ່ງສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ຢູ່ສ.ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈັດ​ວາ​ລະ​ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈັດ​ວາ​ລະ​ອັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດວ່າດ້ວຍການພັດທະນານະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
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