ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີກ່ວາອີກສ້າງຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບຂະໜາດການຄ້າສອງປະເທດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ. ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ສອງຝ່າຍຮ່ວມມືເພື່ອສ້າງລະບົບສະໜອງຍຸດທະສາດເຊິ່ງສອງປະເທດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ຢູ່ສ.ເກົາຫຼີ.