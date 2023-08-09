ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນ Mehrabad, ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ Mohammad Baqer Qalibaf. ຄາດວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອີຣານ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະມີການພົບປະເຈລະຈາ, ເຂົ້າພົບການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ອີຣານ; ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ…; ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ອີຣານ.