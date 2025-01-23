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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ APF

ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ (APF) ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມັງກອນ ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວປາໄສໄຂພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວປາໄສທີ່ພິທີກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແບ່ງປັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ, ນັ້ນແມ່ນສັນຕິພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນວັດທະນະທຳ - ພາສາ ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມຜູກພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບປະຊາຊນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລະບົບກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນໃນທຸກຂົງເຂດສຳຄັນຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ APF, ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ປຶກສາຂອງ ອົງການສາກົນ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ, ຜ່ານການລິເລີ່ມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos

ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
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