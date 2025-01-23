ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ APF
ກ່າວປາໄສທີ່ພິທີກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍແບ່ງປັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ, ນັ້ນແມ່ນສັນຕິພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນວັດທະນະທຳ - ພາສາ ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມຜູກພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບປະຊາຊນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງລະບົບກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ນັບມື້ນັບໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນໃນທຸກຂົງເຂດສຳຄັນຂອງຊີວິດສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ APF, ເຊິ່ງເປັນອົງການທີ່ປຶກສາຂອງ ອົງການສາກົນ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ, ຜ່ານການລິເລີ່ມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ….