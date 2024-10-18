ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທງເໝິນ ຕ້ອນຮັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານສ້າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ແລະ ຖືການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເປັນສຳຄັນ; ທ່ານກໍຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ ລາວ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ການປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.