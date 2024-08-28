ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ບັນດາປັນຍາຊົນດີເດັ່ນ ແມ່ນແບບຢ່າງໃສແຈ້ງແຜ່ກະຈາຍ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃນສັງຄົມ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ ຍາມໃດກໍຮັບຖືວ່າເປັນແຫຼ່ງກຳລັງອັນປະເສີດເລີດລ້ຳຂອງຊາດ, ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາ ຂອງປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງເຊີດຊູບັນດາປັນຍາຊົນດີເດັ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຮູ້ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍບັນດາແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ສືບຕໍ່ເປັນແກ່ນສານສັງລວມ, ສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ”