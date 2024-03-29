ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ປະທານຮ່ວມຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ, ວິສາຫະກິດໃນຄະນະໄດ້ຕີລາຄາສູງວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ພວມພັດທະນາດ້ວຍຈໍານວນປະຊາກອນຫຼາຍ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຍີ່ປຸຸ່ນ ຢາກເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ; ຊອັບແວ; ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ; ຜະລິດພະລັງງານສະອາດ…
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄື Keidanren ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນປະສົບການໃຫ້ບັນດາອົງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດທະນາການສ້າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.