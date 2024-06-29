ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກລົມເບຍ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປານາມາ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກລົມເບຍ Miguel Angel Rodriguez Melo, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ໂກລົມເບຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ໂກລົມເບຍ ຢ່າງແຮງ. ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າສອງປະເທດຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມື, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງສະດວກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 1 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປານາມາ Eligio Alberto Salas, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທັງດ້ານການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການເດີນເຮືອ, ການເງິນການທະນາຄານ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນອກຈາກບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ອີກດ້ວຍ.