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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂກ​ລົມ​ເບຍ ແລະ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປາ​ນາ​ມາ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ອຳ​ລາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກລົມເບຍ Miguel Angel Rodriguez Melo ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປານາມາ Elogio Alberto Salas ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ, ສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການທູດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກລົມເບຍ Miguel Angel Rodriguez Melo

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກລົມເບຍ Miguel Angel Rodriguez Melo, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ໂກລົມເບຍ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິວັດທະນາການສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ໂກລົມເບຍ ຢ່າງແຮງ. ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າສອງປະເທດຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມື, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງສະດວກ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 1 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປານາມາ Eligio Alberto Salas, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ທັງດ້ານການເມືອງ - ການທູດ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການເດີນເຮືອ, ການເງິນການທະນາຄານ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ. ນອກຈາກບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສ​ະຫຼຸບ 6 ເດືອນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ 06 ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສ​ະຫຼຸບ 6 ເດືອນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ 06 ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນທຳອິດທີ່ປະຕິບັດແບບວິທີມອບສິດແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ ດ້ວຍກວ່າ 600 ລະບຽບການບໍລິຫານຮອດທ້າຍປີ 2025.
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