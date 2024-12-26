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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ: ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສາ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງສະເໜີຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊືມໜ້າທີ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ທີ່ກອງປະຊຸມການເມືອງການທະຫານ. ພາບ: VOV

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເມືອງການທະຫານ ຕີລາຄາໝາກຜົນການຊີ້ນຳນຳພາປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດໃນປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງສະເໜີຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊືມໜ້າທີ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

ໂດຍສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງກອງທັບຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການເມືອງ, ຄະນະພັກການທະຫານຕ້ອງມີຄວາມປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຢ່າງແທ້ຈິງ. ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຢ່າງເດັດຂາດ, ໂດຍກົງກ່ຽວກັບທຸກດ້ານຂອງພັກສຳລັບກອງທັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ວັນທີ 25 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Iwaya Takeshi. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເມື່ອການພັດທະນາທົ່ວໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ.
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