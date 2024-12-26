ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ: ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ - ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເມືອງການທະຫານ ຕີລາຄາໝາກຜົນການຊີ້ນຳນຳພາປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດປີ 2024 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດໃນປີ 2025. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງສະເໜີຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊືມໜ້າທີ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
ໂດຍສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງດູແລເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງກອງທັບຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບການເມືອງ, ຄະນະພັກການທະຫານຕ້ອງມີຄວາມປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຢ່າງແທ້ຈິງ. ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຢ່າງເດັດຂາດ, ໂດຍກົງກ່ຽວກັບທຸກດ້ານຂອງພັກສຳລັບກອງທັບ.