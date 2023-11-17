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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ APEC ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກົງກັບຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ San Francisco, ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ວິສາຫະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC), ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ພິເສດແມ່ນຍົກສູງກຳລັງຕ້ານທານຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດໃນພາກພື້ນ ຕໍ່ໜ້າວິກິດການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດ ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຕິບັດຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາປະຊາຄົມກວມລວມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຖືວ່າ:

“ຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເສລີ. ປະຫວັດສາດດ້ານການຄ້າສາກົນ ມີຍາມຂຶ້ນຍາມລົງ, ແຕ່ການຄ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງບັນດາປະເທດ. ແຕ່ວ່າ, ນັບແຕ່ປີ 2019 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ປະສົບກັບຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າກວ່າ 3.000 ຢ່າງ, ເຊິ່ງພວມເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກຂາດຄວາມໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກລົງ. ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ, APEC ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາການເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດສາກົນ, ສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກເປີດກວ້າງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າໃຫ້ຈັດແບ່ງຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ. ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເສລີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຍົກສູງກຳລັງແຮງແກ້ງແຍ້ງ, ສືບຕໍ່ເປັນການເລືອກເຟັ້ນແຖວໜ້າຂອງບັນດານັກລົງທຶນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ

ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສິງກະໂປຍາມໃດກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.
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