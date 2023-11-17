ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ APEC ໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີໃຫ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ພິເສດແມ່ນຍົກສູງກຳລັງຕ້ານທານຂອງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດໃນພາກພື້ນ ຕໍ່ໜ້າວິກິດການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດ ໃນການປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຕິບັດຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາປະຊາຄົມກວມລວມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຖືວ່າ:
“ຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເສລີ. ປະຫວັດສາດດ້ານການຄ້າສາກົນ ມີຍາມຂຶ້ນຍາມລົງ, ແຕ່ການຄ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງບັນດາປະເທດ. ແຕ່ວ່າ, ນັບແຕ່ປີ 2019 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ປະສົບກັບຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າກວ່າ 3.000 ຢ່າງ, ເຊິ່ງພວມເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກຂາດຄວາມໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກລົງ. ຍິ່ງກວ່າເວລາໃດໝົດ, APEC ຕ້ອງຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາການເປີດປະຕູຕະຫຼາດ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດສາກົນ, ສະໜັບສະໜູນພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກເປີດກວ້າງ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າໃຫ້ຈັດແບ່ງຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ. ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເສລີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຍົກສູງກຳລັງແຮງແກ້ງແຍ້ງ, ສືບຕໍ່ເປັນການເລືອກເຟັ້ນແຖວໜ້າຂອງບັນດານັກລົງທຶນ.”