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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ “ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ”

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສປປ.ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຍັງປັກກິ່ງ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວທາງ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 20 ຕຸລາ.

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່. ນີ້ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງໄລຍະຖືກຂາດວັກຂາດຕອນຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ດັ່ງນັ້ນຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດຈິງຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.

ໃນການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຕໍ່ກັບລັດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ການເດີນທາງປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໂດຍການນຳສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດຂັ້ນສູງໃນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 15 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ (2008 - 2023). ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຈີນ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮັກສາທ່າພັດທະນາການພົວພັນ ກໍ່ຄືສ້າງບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 27, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ກະ​ກຽມຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 6

ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 27, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ກະ​ກຽມຫຼາຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 6

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພະຈິກ.
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