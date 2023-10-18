ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວທາງ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສປປ.ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຍັງປັກກິ່ງ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວທາງ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 20 ຕຸລາ.
ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່. ນີ້ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງໄລຍະຖືກຂາດວັກຂາດຕອນຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ດັ່ງນັ້ນຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດຈິງຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.
ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ.
ໃນການພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຕໍ່ກັບລັດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ການເດີນທາງປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໂດຍການນຳສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດຂັ້ນສູງໃນປີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 15 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ (2008 - 2023). ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ ປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງຈີນ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຮັກສາທ່າພັດທະນາການພົວພັນ ກໍ່ຄືສ້າງບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່.