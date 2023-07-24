ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂອຕາລິດ, ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອີຕາລີ ແລະ ສຳນັກ Vatican ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Van der Bellen ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂອຕາລິດ, ທ່ານ Sergio Mattarella ປະທານາທິບໍດີ ສ.ອີຕາລີ, ສັນຕະປະປາ Francis, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂອຕາລິດ, ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອີຕາລີ ແລະ ສຳນັກ Vatican. ການໄປຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 28 ກໍລະກົດ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ໂອຕາລິດ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະມຸກລັດທຳອິດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ແລະ Vatican ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ, ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ (2013 - 2023).