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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ໂອ​ຕາ​ລິດ​, ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ອີ​ຕາ​ລີ ແລະ ​ສຳນັກ Vatican ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ໂອຕາລິດ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະມຸກລັດທຳອິດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ແລະ Vatican ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ (ພາບ: vov.vn)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Van der Bellen ປະທານາທິບໍດີ ສ.ໂອຕາລິດ, ທ່ານ Sergio Mattarella ປະທານາທິບໍດີ ສ.ອີຕາລີ, ສັນຕະປະປາ Francis, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂອຕາລິດ, ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອີຕາລີ ແລະ ສຳນັກ Vatican. ການໄປຢ້ຽມຢາມຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 28 ກໍລະກົດ.

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ໂອຕາລິດ ຄັ້ງທຳອິດຂອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ແລະ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະມຸກລັດທຳອິດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ແລະ Vatican ໃນ 7 ປີຜ່ານມາ, ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ (2013 - 2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023

ມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຕາແສງ ເຕີນຮ່ວາ ເມືອງ ມີງຮວາ ແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ, ສູນກາງຊາວຫນຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023.
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