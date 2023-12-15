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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະມາດ ເຂດ​ຊາວ​ຄຼິດ ເຫ້ວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສັດທາພະເຢຊູ, ຮັກແພງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສວ່ນເຂົ້ສໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພາກພື້ນ, ປະເທດຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ (24 ທັນວາ) ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2024, ຕ້ອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ  ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສັດທາພະເຢຊູ, ຮັກແພງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສວ່ນເຂົ້ສໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພາກພື້ນ, ປະເທດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍບົດບາດເປັນ ສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ, ທ່ານສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຈີລິງ  ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສັດທາ ພະເຢຊູ, ຮັກຊາດ, ຮັກແພງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອນັບມື້ນັບມີການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນສິນ, ກິນໃນທຳ; ຮ່ວມແຮ່ງຮ່ວມໃຈສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ໃນຂອບເຂດງານພົບປະມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
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