ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ (24 ທັນວາ) ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2024, ຕ້ອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສັດທາພະເຢຊູ, ຮັກແພງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສວ່ນເຂົ້ສໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງພາກພື້ນ, ປະເທດຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍບົດບາດເປັນ ສັງຄະນາຍົກເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ, ທ່ານສັງຄະນາຍົກ ຫງວຽນຈີລິງ ຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຊາວຄຼິດ ເຫ້ວ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສັດທາ ພະເຢຊູ, ຮັກຊາດ, ຮັກແພງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອນັບມື້ນັບມີການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໃນສິນ, ກິນໃນທຳ; ຮ່ວມແຮ່ງຮ່ວມໃຈສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ.