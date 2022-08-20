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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ເກີ໊ມ​ເຢີຍ, ກວ໋າງ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 50 ປີ

ກ່ອນນີ້ 50 ປີ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງວິລະກຳທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ - ບຸກໂຈມຕີທຳລາຍລ້າງກຸ່ມຖານທີ່ໝັ້ນ ເກີ໊ມເຢີຍ, ປົດປ່ອຍເທດສະບານເມືອງ ເກວ໊ເຊີນ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 1972, ປະກອບສ່ວນປົດປ່ອຍແຂວງ ກວ໋າງນາມ ແລະ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ເກີ໊ມເຢີຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ   

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ເກີ໊ມເຢີຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ (19 ສິງຫາ 1972 – 19 ສິງຫາ 2022) ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 26 ມີນາ, ເມືອງ ເກວ໊ເຊີນ, ແຂວງ ກວ໋າງນາມ. ກ່ອນນີ້ 50 ປີ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງວິລະກຳທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ - ບຸກໂຈມຕີທຳລາຍລ້າງກຸ່ມຖານທີ່ໝັ້ນ ເກີ໊ມເຢີຍ, ປົດປ່ອຍເທດສະບານເມືອງ ເກວ໊ເຊີນ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 1972, ປະກອບສ່ວນປົດປ່ອຍແຂວງ ກວ໋າງນາມ ແລະ ປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ. ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອົງອາດກ້າຫານ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູ້ຮຸກຮານຈາກພາຍນອກ, ປັດຈຸບັນນີ້, ເກວ໊ເຊີນ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງນັບທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຈູດທູບໄຕ້ທຽນ, ຖະຫວາຍດອກໄມ້ເພື່ອອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເມືອງ ເກວ໊ເຊີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມແບບທາງໄກທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການ “ພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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