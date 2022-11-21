ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC 2022
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ. ການນຳສອງທ່ານເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນເອກະສານຮ່ວມມື, ພ້ອມທັງເປັນປະທານການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກິດຈະກຳໃນ ແລະ ນອກຂອບເຂດສັບປະດາ APEC 29.
ເມື່ອຕອບສຳພາດນັກຂ່າວພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອຍສ່ວນຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນຮອບດ້ານກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີປະເທດ ໄທ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງການນຳສອງຝ່າຍ ມີຕໍ່ກັບການນຳສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດແບບເພີ່ມທະວີ ຫວຽດນາມ - ໄທ ພັດທະນາຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.