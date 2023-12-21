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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ກວດ​ກາວຽກ​ງານ​ຝືກ​ແອບ ກຽມ​ພ້ອມ​ການ​ສູ້​ຮົບ​ຢູ່ ກອງ​ພັນ​ນ້ອຍ K3, ກົມ​ໃຫຍ່ II, ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງກົມກອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ວິລະຊົນຂອງ ອົງການສືບຂ່າວ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ, ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາແນວຄິດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ນັກຮົບຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານຝືກແອບ ຢູ່ ກອງພັນນ້ອຍ K3, ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ພາບ: TTXVN)
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 - 22/12/2023) ແລະ 34 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນປະເທດ  (22/12/1989 - 22/12/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານຝືກແອບ ກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຂອງ ກອງພັນນ້ອຍ K3, ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດ ແລະ ບາດກ້າວພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງກົມກອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ວິລະຊົນຂອງ ອົງການສືບຂ່າວ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ, ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາແນວຄິດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ນັກຮົບຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີຢ່າງມີໄຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍເຊັນໃນໂທລະເລກທາງການ ສະບັບເລກທີ 1385 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂການກິນ, ການຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນ, ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ພູດອຍ.
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