ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ລົງກວດກາວຽກງານຝືກແອບ ກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຢູ່ ກອງພັນນ້ອຍ K3, ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 21/12/2023 ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງກົມກອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ວິລະຊົນຂອງ ອົງການສືບຂ່າວ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ, ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາແນວຄິດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ນັກຮົບຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານຝືກແອບ ຢູ່ ກອງພັນນ້ອຍ K3, ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ພາບ: TTXVN)ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 - 22/12/2023) ແລະ 34 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນປະເທດ (22/12/1989 - 22/12/2023), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານຝືກແອບ ກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຂອງ ກອງພັນນ້ອຍ K3, ກົມໃຫຍ່ II, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດ ແລະ ບາດກ້າວພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງກົມກອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ວິລະຊົນຂອງ ອົງການສືບຂ່າວ ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂອງກອງພັນນ້ອຍ, ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາແນວຄິດຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ນັກຮົບຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ໃນທຸກກໍລະນີຢ່າງມີໄຊ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)