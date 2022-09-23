ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ອະນຸຊົນສືບຕໍ່ສືບທອດລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ອອກ ແຮງແຂ່ງຂັນກັນໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ງານມະໂຫລານອະນຸຊົນດີເດັ່ນບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV, ປີ 2022 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 23 ກັນຍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງຝູເທາະ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບອະນຸຊົນດີເດັ່ນ 263 ຄົນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ອະນຸຊົນຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບອະນຸຊົນດີເດັ່ນ 263 ຄົນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ອະນຸຊົນຂອງ 54 ຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານອະນຸຊົນດີເດັ່ນ ບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV, ປີ 2022.
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງໄປຍັງບັນດານ້ອງນ້ອຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່ານ້ອງໆອະນຸຊົນຈະເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ສືບທອດ ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ, ອອກເຫື່ອແຮງແຂ່ງຂັນກັນໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແມ່ນລູກຫຼານຜູ້ດີເດັ່ນໃນມະຫາຄອບຄົວບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ.
ງານມະໂຫລານອະນຸຊົນດີເດັ່ນບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV, ປີ 2022 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 23 ກັນຍາຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງຝູເທາະ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)