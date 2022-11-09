ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ຜົນສຳເລັດຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຈດຈຳນົງຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດແຕ່ລະຄົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ອວຍພອນຄະນະຜູ້ແທນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດໜຸ່ມດີເດັ່ນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ດວງດາວແດງ 2022 (ຊາວດໍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຫວັງວ່າ ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ດາວແດງ ຈະແມ່ນແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດດັ່ງກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວເວທີສາກົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຈດຈຳນົງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດແຕ່ລະຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ນັກທຸລະກິດແຕ່ລະຄົນ ຍາມໃດກໍຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈເຊີດຊູຊາດຕົນເອງ, ນ້ຳໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອແກ້ງແຍ້ງກັບຄູ່ແຂ່ງທີ່ມີຂອບຂະໜາດ ແລະ ພື້ນຖານດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ປີນີ້, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ ຄັດເລືອກແບບຢ່າງນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ 86 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນ 10 ຄົນ ໄດ້ຮັບລາງວັນດາວແດງປີ 2022.