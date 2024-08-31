Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຢາກ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັກກິ່ງ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ຄວນກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລວມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃຫ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Jake Sullivan ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)
ປັກກິ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຮັກສາການພົວພັນທີ່ມີສະຖຽນລະພາບກັບ ອາເມລິກາ. ນີ້ແມ່ນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jake Sullivan ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ຢູ່ປັກກິ່ງ, ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ. ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງການພົວພັນກັບ ອາເມລິກາ “ອີງຕາມຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ພວມເຫັນປະຈັກຕາການຜັນແປໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັກກິ່ງ ຈະຮັກສາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ກໍ່ຕາມທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງແລ້ວ, ໃນສະພາບການໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປຄືໃນປັດຈຸບັນ, ແທນທີ່ການສູ້ຢັນກັນ ຫຼື ແບ່ງແຍກກັນ ບັນດາປະເທດຄວນເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັນຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປັກກິ່ງ ແລະ ວໍຊິງຕັນ  ຄວນກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບໂລກ ແລະ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລວມ, ພ້ອມທັງສະແດງ ຄວາມຫວັງວ່າ ອາເມລິກາຈະຖືການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດແມ່ນກາລະໂອກາດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັບ ຈີນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top