ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ: ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນແກ້ງແຍ້ງກັບສາກົນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄະນະພັກກຸ່ມວິສາຫະກິດສູນກາງ ຈົ່ງຊີ້ນຳປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຄົ້ນຄວ້າ, ໄຈ້ແຍກສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຍົກອອກຄາດຄະເນທີ່ໃກ້ຊິດກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເພື່ອຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກສິ່ງທ້າທາຍ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ. ພິເສດ, ຕ້ອງນຳໜ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນແກ້ງແຍ້ງກັບສາກົນ.