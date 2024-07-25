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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານສະ​ພາ​ທີ່​ປຶກ​ສາດ້ານ​ການ​ເມືອງ​​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈີນ ຫວັງ​ຫູ​ນິງ ມາ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄລ​ຫາ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຈີນໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ຫວັງຫູນິງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກກອມມູນິດຈີນ ມາຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ທ່ານ ຫວັງຫູນິງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຈີນ (ພາບ: ຊິນຫົວ)

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ ຫູສາວໜິງ ໂຄສົກຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນການຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ. ແຈ້ງການຊີ້ແຈ້ງວ່າທ່ານ ຫວາງຫູນິງ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານ ສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງ ແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນພັກກອມມູນິດຈີນ ມາຍັງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງພວງມາລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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