ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2024”
ກ່າວຄຳເຫັນ ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດນັບຮ້ອຍຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກ . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໃນປີຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມບາງປະເທດ, ພົບປະກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນໄລຍະໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ, ໄດ້ຮັບຟັງການແບ່ງປັນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ, ໄດ້ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຈິດໃຈບືນຕົວຂຶ້ນ, ຄວາມປາດຖະໜາກຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍລຸ້ນຄົນໃນຫຼາຍປີຜ່ານມຮ ໃຫ້ແກ່ການປົດປ່ອຍຊົນຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ພັດທະນາຄືໃນປັດຈຸບັນ, ກໍ່ຄືການແຜ່ຂະຫຍາຍມູນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຈັນຍາບັນກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຊາວຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເຊື່ອມຕໍ່ເປົ້າໝາຍຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຊາດ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.