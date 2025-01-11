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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ພິທີວາງສີລາລຶກ ສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລັດຖະບານຫວຽດນາມ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກ ສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ. ໂຄງການທີ່ເນື້ອທີ່ 3 ເຮັກຕາ, ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນຜັງກາຍເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຄາດວ່າໂຄງການຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີ 2025 ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຂອງພັກ  ຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງໄວ້ຢ່າງເຖິງທອງ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນປີ 2025.
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