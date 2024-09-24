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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງ, ບູລະນະສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIIIໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັທີ 18 – 20 ກັນຍາ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນວາລະປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ໃນປີ ເຊິ່ງໄດ້ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງ, ບູລະນະສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIIIໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັທີ 18 – 20 ກັນຍາ, ສູນກາງໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ແຮງກວ່າອີກ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກ່ວາອີກໃນການສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະສຳເລັດບອບລະບຽບການ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຈິດໃຈໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ແມ່ນຍູ້ແຮງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ; ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ; ຫຼີກລ້ຽງສະພາບການມີບັນຫາເຖິງວ່າເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນສູງກາງເພື່ອໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຈິດໃຈນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຊຸກຍູ້ການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງຂັ້ນລຸ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ ແລະ ວາລະປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຳນັກວາຕີກັງ, ພະຄາດິນັນ Pietro Parolin.
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