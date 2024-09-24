ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກັນຍາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນວາລະປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ໃນປີ ເຊິ່ງໄດ້ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງ, ບູລະນະສຳເລັດລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ ແລະ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIIIໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັທີ 18 – 20 ກັນຍາ, ສູນກາງໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ແຮງກວ່າອີກ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແຮງກ່ວາອີກໃນການສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະສຳເລັດບອບລະບຽບການ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຈິດໃຈໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ແມ່ນຍູ້ແຮງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ; ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ; ຫຼີກລ້ຽງສະພາບການມີບັນຫາເຖິງວ່າເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນສູງກາງເພື່ອໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຈິດໃຈນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຊຸກຍູ້ການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງຂັ້ນລຸ່ມ.