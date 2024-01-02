Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລີ່ມ​ລົງ​ມື​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ດົ່ງ​ດັງ (ແຂວງ​ລ້າງ​ເຊີນ) - ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກາວ​ບັ່ງ)

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກາວບັ່ງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງກາວບັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການຄວາມໄວສູງ ດົ່ງດັງ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ) - ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກາວບັ່ງ) (ໄລຍະ1). ໂຄງການຄວາມໄວສູງ ດົ່ງດັ່ງ - ຈ່າຫຼິງ ມີລວງຍາວ ກ່ວາ 90 ກີໂລແມັດ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ຈຸດຕັດດ່ານຊາຍແດນ ເຕິນແທັງ - ເມືອງ ວັນລ້າງ - ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດ ຢູ່ຈຸດຕັດທາງຫຼວງເລກ 3 ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ຈີທ້າວ - ເມືອງ ກ໋ວາງຮວາ - ແຂວງ ກາວບັ່ງ. ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນແມ່ນກ່ວາ 590 ລ້ານ USD, ໄລຍະປະຕິບັດ 36 ເດືອນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກາວບັ່ງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ນັກລົງທຶນ, ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ອັບເດັດການອອກແບບ, ເຕັກນິກ ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງເໝາະສົມກັບການວາງຜັນແຜງ ສັງລວມ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງຫຼຸດຜ່ອນເວລາປະຕິບັດ, ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມເງິນລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ

ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກທ່າກຳປັ່ນທະເລສາກົນ ຈະຄົ້ນຫາບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຮະລອງ ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ ກວາງນິງ, city tour ລົງພຶດຕິກຳວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ຮະລອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top