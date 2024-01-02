ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ອອກຄຳສັ່ງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ດົ່ງດັງ (ແຂວງລ້າງເຊີນ) - ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກາວບັ່ງ)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງກາວບັ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການຄວາມໄວສູງ ດົ່ງດັງ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ) - ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກາວບັ່ງ) (ໄລຍະ1). ໂຄງການຄວາມໄວສູງ ດົ່ງດັ່ງ - ຈ່າຫຼິງ ມີລວງຍາວ ກ່ວາ 90 ກີໂລແມັດ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ຈຸດຕັດດ່ານຊາຍແດນ ເຕິນແທັງ - ເມືອງ ວັນລ້າງ - ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດ ຢູ່ຈຸດຕັດທາງຫຼວງເລກ 3 ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ຈີທ້າວ - ເມືອງ ກ໋ວາງຮວາ - ແຂວງ ກາວບັ່ງ. ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນແມ່ນກ່ວາ 590 ລ້ານ USD, ໄລຍະປະຕິບັດ 36 ເດືອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກາວບັ່ງ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລ້າງເຊີນ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ນັກລົງທຶນ, ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ອັບເດັດການອອກແບບ, ເຕັກນິກ ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງເໝາະສົມກັບການວາງຜັນແຜງ ສັງລວມ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມກ້າວໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງຫຼຸດຜ່ອນເວລາປະຕິບັດ, ຫຼີກລ້ຽງການເພີ່ມເງິນລົງທຶນ.