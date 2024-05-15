ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບ ຄະນະວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ຈີນ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບການນຳ 19 ກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ຈີນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຈີນ ຕໍ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານຢັ້ງຢືນ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພັດທະນາມິດຕະພາບ ກັບຈີນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ມີການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນ ແນວທາງການຕ່າງປະເທດລວມຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແມ່ນບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ ຢ່າງລະອຽດ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດຈີນ ຈະພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນ, ສະເໜີບັນດາແນວຄິດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ ເພື່ອ ໃຫ້ເສົາຄ້ຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ນັບມື້ນັບ “ແທ້ຈິງ, ເລິກເຊິ່ງກ່ວາເກົ່າ”.