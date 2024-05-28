ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົ່ງຈົດໝາຍຊົມເຊີຍການກະທຳທີ່ກ້າຫານ ເພື່ອກູ້ເອົາຊີວິດຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດອັກຄີໄພຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ
ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຂຽນວ່າ: ເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຖະໜົນ ຈູງກິງ, ເທດສະບານ ຈູງຮວ່າ, ເມືອງ ເກົ່າເຢີຍ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 14 ຄົນ. ໃນຂະນະເກີດເຫດ, ອ້າຍ ຟ້າມກວັກລວດ, ຫງວຽນກິມລອງ, ຮວ່າງແອັງຕວັນ, ດົ່ງວັນຕວນ ໄດ້ມີຄວາມກ້າຫານ ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍ, ໃຊ້ຂັ້ນໄດປິນຂຶ້ນຊັ້ນເທິງສູງ ແລະ ໃຊ້ຄ້ອນຕີໃຫຍ່ເພື່ອທຸບມ້າງຝາເຮືອນ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍກູ້ເອົາຊີວິດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈຳນວນໜຶ່ງໃນເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການກະທຳທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ, ກ້າຫານຂອງ 4 ຄົນດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈອົງອາດກ້າຫານ, ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີລະບອບນະໂຍບາຍ, ຮູບແບບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢ່າງເໝາະສົມ ສຳລັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການກູ້ເອົາຊີວິດຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.