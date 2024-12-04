Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫົວ​ເລື່ອງກ່ຽວ​ກັບການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ ທັນ​ວາ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບ​ານ​​​​

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ປະຈໍາເດືອນທັນວາຂອງລັດຖະບານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານປະລະມານູ (ສະບັບປັບປຸງ); ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການກັກຕົວຊົ່ວຄາວ, ກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຫ້າມອອກຈາກເຂດພັກອາໄສປະຈຳ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ; ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ);…

ແລະ ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 6, ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດ XII “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ”, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຊື່ອມຊຶມ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການສະຫຼຸບວຽກງານປະຕິບັດມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕະວັນໂທງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນສະໜິດສະໜົມລະຫວ່າງສອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນຫຼາຍປີມານີ້, ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກການພົວພັນສອງປະເທດ ແລະ ພິເສດແມ່ນສອງສະຖານທູດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top