ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍປະຈຳເດືອນ ທັນວາ ຂອງລັດຖະບານ
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານປະລະມານູ (ສະບັບປັບປຸງ); ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດການກັກຕົວຊົ່ວຄາວ, ກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຫ້າມອອກຈາກເຂດພັກອາໄສປະຈຳ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ; ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ);…
ແລະ ກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 6, ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດ XII “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ”, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຊື່ອມຊຶມ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍການສະຫຼຸບວຽກງານປະຕິບັດມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ.