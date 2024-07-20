ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມປະຈຳ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບບັນດາຫົວໜ້າອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງວຽກງານການທູດເສດຖະກິດ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກສົມທົບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ເວລາຜ່ານມາວຽກງານການທູດເສດຖະກິດບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສະພາບການໂລກມີສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະກາດຄື: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຖືກຂາດແຄນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸສູງ, ການແກ້ງແຍ້ງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ບັນດາປະເທດໃຫຍ່ກໍ່ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ, ການຂາດວັດຂາດຕອນໃນລະບົບສະໜອງ, ລະບົບຜະລິດທົ່ວໂລກ… ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາອົງການຕາງໜ້າຫວຽດນາມປະຈຳ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງ, ມານະພະຍາຍາມ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີຈຸດສຸມ, ສຸມໃສ່ກຳລັງໜູນສົ່ງອອກ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຍູ້ແຮງການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ການເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ອາເມລິກາໃຕ້, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ Halal, ສືບຕໍ່ເຈລະຈາລົງນາມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ກັບພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ອາບຟຼິກກາ, ອາເມລິກາໃຕ້; ສະເໜີບັນດາອົງການຕາງໜ້າຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນການຄ້າ ຂອງບັນດາປະເທດໝູນໃຊ້ສຳລັບຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອມີມາດຕະການຮັບມືໂດຍໄວ, ຈາກໄກ.