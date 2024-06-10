ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ເຂົ້າສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ອາຍຸການທີ 3
ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ໄດ້ເຂົ້າສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ອາຍຸການທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດການພິເສດ ເພາະວ່າ ທ່ານ Modi ກາຍເປັນການນຳຄົນໜຶ່ງດຽວ ຖັດຈາກທ່ານນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Jawaharlal Nehru, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ 3 ອາຍຸການຢ່າງລຽນຕິດ. ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi, ບັນດາສະມາຊິກໃນສະພາລັດຖະມົນຕີອາຍຸການໃໝ່ ກໍໄດ້ເຂົ້າສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ພິທີສາບານຕົວ ໄດ້ດຳເນີນໃນເງື່ອນໄຂຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ຮັບການຮັດແໜ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ. ມີຕຳຫຼວດກຈະລາຈອນວ່າ 1.100 ຄົນຂອງນະຄອນຫຼວງ ອິນເດຍ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອບໍລິຫານ, ແນະນໍາການສັນຈອນທາງຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີ. ພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ບັນດາປະເທດ ມະຫາສະໜຸດອິນເດຍ.