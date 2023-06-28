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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ​້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ໂລກ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈ​ຳ​ປີ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ WEF

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ ທຽນຈີນ, ປະເທດ ຈີນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Chris Hipkins.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Chris Hipkins

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ນິວຊີແລນ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ນິວຊີແລນ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີ ນິວຊີແລນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນ ຢູ່ ນິວຊີແລນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Chris Hipkins ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາແນວຄວາມຄິດ, ຄຳສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໂດຍຖືເອົາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ເປັນຈຸດສຸມ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການສົມທົບລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມົງໂກນ Oyun – Erdene Luvsannamsrai

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມົງໂກນ Oyun – Erdene Luvsannamsrai, ການນຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຖືກການນຳລຸ້ນໆຕ່າງຂອງສອງປະເທດເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຂຶ້ນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ມົງໂກນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບາກບາໂດສ Mia Mottley.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕ້ອນ​ຮັບ​ກຳ​ມະ​ການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ສູນ​ກາງ​​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ກູ​ບາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ Ulises Guilarte de Nacimiento, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງຜູ້ອອກແຮງງານ ກູບາ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານໂລກເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.
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