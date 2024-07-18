ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jin Liqun ປະທານທະນາຄານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອາຊີ (AIIB)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jin Liqun ປະທານທະນາຄານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອາຊີ (AIIB) ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຫວຽດນາມ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທັງ 5 ວິທີການຂົນສົ່ງ: ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງການບິນ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ທາງແມ່ນ້ຳພາຍໃນປະເທດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບົນຫຼັກການ “ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”, ສອງຝ່າຍພ້ອມກັນມີໄຊ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ AIIB ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ອຸປະຖຳ, ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢຶມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບູລິມະສິດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີປະສິດທິຜົນສູງຄື: ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້, 3 ເສັ້ນທາງລົດໄຟພາກເໜືອ ເຊື່ອມຈອດກັບຈີນ ແລະ ຜ່ານຈີນໄປຍັງເອີລົບ, ອາຊີກາງ; ບັນດາເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນຕົວເມືອງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
ສ່ວນທ່ານ Jin Liqun ໃຫ້ຮູ້ວ່າທະນາຄານ AIIB ຈະສະຫງວນເງິນປະມານ 5 ຕື້ USD ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບູລິມະສິດເພື່ອຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງສຸດດ້ວຍບັນດາການກຳນົດທິດຮ່ວມມືເຊິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ມີການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານຢ່າງວ່ອງໄວກະທັດຮັດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນສູງ.