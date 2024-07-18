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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ Jin Liqun ປະ​ທານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ອາ​ຊີ (AIIB)

ໃນໄລຍະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຫວຽດນາມ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທັງ 5 ວິທີການຂົນສົ່ງ: ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງການບິນ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ທາງແມ່ນ້ຳພາຍໃນປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jin Liqun ປະທານທະນາຄານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອາຊີ (AIIB) (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jin Liqun ປະທານທະນາຄານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອາຊີ (AIIB) ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຫວຽດນາມ ພວມມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນທັງ 5 ວິທີການຂົນສົ່ງ: ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ທາງການບິນ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ທາງແມ່ນ້ຳພາຍໃນປະເທດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບົນຫຼັກການ “ຜົນປະໂຫຍດກົມກຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”, ສອງຝ່າຍພ້ອມກັນມີໄຊ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ AIIB ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ອຸປະຖຳ, ໜູນຊ່ວຍແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢຶມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບູລິມະສິດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີປະສິດທິຜົນສູງຄື: ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້, 3 ເສັ້ນທາງລົດໄຟພາກເໜືອ ເຊື່ອມຈອດກັບຈີນ ແລະ ຜ່ານຈີນໄປຍັງເອີລົບ, ອາຊີກາງ; ບັນດາເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນຕົວເມືອງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

ສ່ວນທ່ານ Jin Liqun ໃຫ້ຮູ້ວ່າທະນາຄານ AIIB ຈະສະຫງວນເງິນປະມານ 5 ຕື້ USD ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບູລິມະສິດເພື່ອຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງສຸດດ້ວຍບັນດາການກຳນົດທິດຮ່ວມມືເຊິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ມີການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານຢ່າງວ່ອງໄວກະທັດຮັດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ບຸລິມະສິດເວລາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຸມໃສ່ໃນການປິ່ນປົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກົມການເມືອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ.
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